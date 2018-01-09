Андрей Звягинцев поборется с Анджелиной Джоли и Полом Верховеном за премию BAFTA

Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), говорится на официальном сайте премии. Фильм претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В категории также представлены «Она» Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Служанка» Пака Чхан-ука и «Коммивояжер» Асгара Фархади.

Лидером по количеству номинаций стала «Форма воды» Гильермо дель Торо. Фэнтези об уборщице в военной лаборатории и мутанте претендует на 12 статуэток. Триумфатор премии «Золотой глобус» фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» представлен в девяти номинациях. Кроме того, на девять статуэток претендует картина «Темные времена», роль Уинстона Черчилля в которой исполнил Гэри Олдмэн. Он поборется за BAFTA в номинации «Лучший актер». Фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюнкерк» представлены в восьми номинациях. Церемония вручения BAFTA состоится 18 февраля. Ее проведет актриса и модель Джоанна Ламли, которая заменит актера и писателя Стивена Фрая.

Драма «Нелюбовь» рассказывает историю российской семьи на грани развода, у которой пропал ребенок. В главных ролях снялись актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Ранее российский оскаровский комитет выдвинул картину на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В ноябре драма получила две премии Европейской киноакадемии и гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. В декабре картина была номинирована на премию «Золотой глобус», но награду в итоге не получила.