Экранизируют еще одно произведение автора «Игры престолов»

Канал Syfy сообщил, что по мотивам произведения Джорджа Мартина снимут еще один сериал — на этот раз про ученых.

Экранизируют новеллу Джорджа Мартина "Летящие сквозь ночь". Гретхен Мол, известная как Джиллиан Дармоди из "Подпольной империи", исполнит главную роль в новом сериале. В актерский состав также войдут Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тернер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн

Новелла "Летящие сквозь ночь" рассказывает о восьми ученых и телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.

В создании сериала поучаствуют студия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.





