Появилась официальная информация о выходе последнего сезона "Игры престолов"

Заключительный сезон культового сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом канал HBO сообщил в пресс-релизе американским изданиям.

Появилась также информация о том, что восьмой сезон будет состоять из шести серий. Режиссерами пяти эпизодов выступят Дэвид Наттер и Мигель Сапочник, а финальную серию снимут сами шоураннеры Дэн Уайсс и Дэвид Бениофф.

Напомним, что седьмой сезон «Игры престолов» завершился летом 2017 года. По словам руководства HBO, такой перерыв между сезонами потребуется, чтобы создатели сериала могли сделать по-настоящему качественное шоу.