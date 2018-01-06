Голливудский режиссер Пол Хаггис обвиняется в сексуальных домогательствах

Четыре женщины обвинили оскароносного голливудского режиссера и продюсера Пола Хаггиса в домогательствах и изнасиловании. По словам The Hollywood Reporter, после того, как в конце прошлого года одна женщина обвинила Хаггиса в сексуальном изнасиловании, против него были выдвинуты обвинения еще тремя жертвами.

Все жертвы домогательств режиссера пожелали остаться анонимными, но у всех четырех показания сходятся: Хаггис предлагал им уединиться для решения деловых вопросов, пытаясь поцеловать их, а когда получал отказ, начинал применять силу. По словам двух женщин, им удалось отбиться и убежать. Остальные говорят, что были изнасилованы. Сам же Хаггис все обвинения отрицает.

Режиссер, сценарист и продюсер Пол Хаггис наиболее известен по картинам "Малышка на миллион" и "Столкновение".