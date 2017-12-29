Лауреат «Оскара» снимет фильм об Эдуарде Лимонове

Польский режиссер Павел Павликовский собирается снять фильм о российском политическом активисте и писателе Эдуарде Лимонове. Об этом сообщает Variety.

В основу сюжета ляжет биография Лимонова, написанная Эммануэлем Каррера. Рабочий вариант названия — «Невероятные приключения радикального советского поэта, ставшего бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России». Начало съемок запланировано на 2018 год.

Картина Павликовского «Ида» в 2015 году получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сюжет фильма рассказывает о послушнице Анне в католическом монастыре, которая узнает, что на самом деле она по происхождению еврейка и отправляется в путь, чтобы узнать всю правду о своей семье.