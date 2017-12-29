Путин поздравляет американцев в новогоднем ролике «Черного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новогоднее поздравление от «Черного зеркала», в котором собраны все тревожные итоги 2017 года. Четвертый сезон сериала выходит 29 декабря.

Видео которое сопровождается песней группы ABBA Happy New Year собрано из кадров из всех сезонов сериала и реальных событий 2017 года. Например, в память о русских хакерах, которые повлияли на выборы президента США, в видео добавили новогоднее "обращение" Владимира Путина к американцам.

"Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо", — говорит глава государства в коротком фрагменте новогоднего ролика. На экране при этом присутствует логотип "с разрешения новостей Кремля".

Среди значимых событий уходящего года в ролике упоминаются выступление андроида Софии, фейковые новости и Дональд Трамп, марши националистов в Шарлотсвилле и многое другое.