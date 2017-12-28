Сокуров приступил к съемкам фильма о Сталине, Гитлере, Муссолини и Черчилле

Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам фильма о политиках времен Второй мировой войны: Иосифе Сталине, Адольфе Гитлере, Бенито Муссолини и Уинстоне Черчилле, сообщает ТАСС со ссылкой на ассистентку режиссера Алену Шумакову.

«Это фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица — Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в «загробном» мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту», — пересказала синопсис ленты Шумакова.

У картины пока нет названия, но известно, что он будет состоять исключительно из кадров исторической хроники, смонтированных в игровой фильм, а диалоги и монологи исторических личностей будут озвучивать актеры, представляющие национальность политиков: итальянец, грузин, немец и англичанин.Режиссер уже договорился о сотрудничестве с российским Госфильмофондом и крупнейшим в Италии архивом исторической хроники — Институтом Луче, основанным еще Муссолини.

Сам Сокуров в интервью итальянским СМИ рассказывал, что взялся за этот фильм, чтобы понять, «почему случилось то, что случилось». Планируется, что работа над лентой будет завершена в 2019 году.