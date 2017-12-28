«Нелюбовь», «Аритмия» и другие номинированы на премию «Золотой Орел»

Стали известны номинанты премии «Золотой Орел» за 2017 год. Их объявила национальная академия кинематографических искусств и наук России. Статуэтку в номинации «лучший режиссер» могут получить Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и Андрей Звягинцев.

За звание «Лучший фильм» поборются картины «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют — 7» Клима Шипенко.

За лучшую женскую роль в этом году номинированы Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова, а за лучшую мужскую — Александр Яценко, Евгений Миронов и Владимир Вдовиченков.

Номинация «Лучший телесериал» может стать победной для «Мурки» Антона Розенберга и Ярослава Мочалова, «Оптимистов» Алексея Попогребского, «Таинственной страсти» Влада Фурмана.

Национальная премия «Золотой Орел» была учреждена в 2002 году. Это профессиональный приз, присуждаемый за выдающиеся достижения в области кинематографии. Вручение премии состоится январе 2018 года.