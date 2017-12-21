От новых «Елок» до сиквела «Джуманджи»: что посмотреть в кино на этой неделе

Перезапуск новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым, сиквел «Джуманджи» (теперь это видеоигра!) и черная комедия в стиле Вуди Аллена «Вечеринка» – какие фильмы, выходящие сегодня в прокат, создадут праздничное настроение.

«Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle

Трейлер: здесь

В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.

«Елки новые»

Трейлер: здесь

За перезапуск праздничной франшизы отвечал режиссер «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.

«Фердинанд» / Ferdinand

Когда: с 21 декабря

Трейлер: здесь

Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».

«Вечеринка» / The Party

Трейлер: здесь

Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

«Новизна» / «Newness»

Трейлер: здесь

Проект Ридли Скотта (и еще десятка продюсеров), в котором британец Николас Холт («Молокососы», «За пропастью во ржи») и испанка Лайа Коста («Красные браслеты», «Пальмы в снегу») разыгрывают мелодраму о том, как знакомство в секс-приложении перерастает в нежные чувства.

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