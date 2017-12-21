От новых «Елок» до сиквела «Джуманджи»: что посмотреть в кино на этой неделе

«Вечеринка» / The Party

Трейлер: здесь

Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.