От новых «Елок» до сиквела «Джуманджи»: что посмотреть в кино на этой неделе
Перезапуск новогодней франшизы «Елки» с Дмитрием Нагиевым, сиквел «Джуманджи» (теперь это видеоигра!) и черная комедия в стиле Вуди Аллена «Вечеринка» – какие фильмы, выходящие сегодня в прокат, создадут праздничное настроение.
«Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle
Трейлер: здесь
В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.
«Елки новые»
Трейлер: здесь
За перезапуск праздничной франшизы отвечал режиссер «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.
«Фердинанд» / Ferdinand
Когда: с 21 декабря
Трейлер: здесь
Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».
«Вечеринка» / The Party
Трейлер: здесь
Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
«Новизна» / «Newness»
Трейлер: здесь
Проект Ридли Скотта (и еще десятка продюсеров), в котором британец Николас Холт («Молокососы», «За пропастью во ржи») и испанка Лайа Коста («Красные браслеты», «Пальмы в снегу») разыгрывают мелодраму о том, как знакомство в секс-приложении перерастает в нежные чувства.
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