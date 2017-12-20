Стали известны любимые актеры и фильмы петербуржцев в 2017 году
Портал «КиноПоиск» изучил оценки фильмам 2017 года и выяснил, какие картины больше всего понравились жителям Петербурга. В исследовании учитывались полнометражные ленты, выходившие с 1 января по 7 декабря 2017 года. Картины, набравшие в Петербурге меньше 300 оценок и фильмы со средней оценкой ниже 6 в списки не включались.
Среди российских новинок кинопроката петербуржцы выше всего оценили картину «Аритимия» Бориса Хлебникова. Следом идет фильм Дмитрия Киселева «Время первых», а "бронзу" получила «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (картина вошла в шорт-лист премии "Оскар"). В топ-5 также попали фильмы «Союз-7» и «Последний богатырь».
Среди зарубежных фильмов горожанам больше всего понравился оскароносный мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд». На втором месте - драма Марка Уэбба «Одаренная». Третьей в списке стала картина «Собачья жизнь» от режиссера ленты «Хатико. Самый верный друг» Лассе Халльстрема (вышел трейлер его новой картины «Щелкунчик и четыре королевства»). В список также вошли итальянская драма «Идеальные незнакомцы» и фантастический фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».
Среди анимационных фильмов жители города выше всего оценили «Тайну Коко», «Зверопой», «Лего Фильм: Бэтмен», «Босса-молокососа» и «Гадкого Я 3». Что касается российских актеров и актрис, то в Петербурге больше всего любят Александра Петрова, Александру Бортич,Данилу Козловского, Светлану Ходченкову и режиссера Андрея Звягинцева.
Самыми интересными зарубежными звездами кино петербуржцы посчитали Тома Харди («Дюнкерк»), Райна Гослинга («Ла-Ла-Ленд»), Джеймса Макэвоя («Сплит»), Леонарди Ди Каприо и Киану Ривза («Джон Уик 2»).
Что касается предпочтения зрителей по всей стране, то пятерка лидеров немного отличается от петербургской: российские зрители в целом выше оценили фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Тор: Рагнарек», а также аниме «Твое имя».
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