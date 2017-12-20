Стали известны любимые актеры и фильмы петербуржцев в 2017 году

Портал «КиноПоиск» изучил оценки фильмам 2017 года и выяснил, какие картины больше всего понравились жителям Петербурга. В исследовании учитывались полнометражные ленты, выходившие с 1 января по 7 декабря 2017 года. Картины, набравшие в Петербурге меньше 300 оценок и фильмы со средней оценкой ниже 6 в списки не включались.

Среди российских новинок кинопроката петербуржцы выше всего оценили картину «Аритимия» Бориса Хлебникова. Следом идет фильм Дмитрия Киселева «Время первых», а "бронзу" получила «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (картина вошла в шорт-лист премии "Оскар"). В топ-5 также попали фильмы «Союз-7» и «Последний богатырь».