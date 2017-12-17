Сергей Урсуляк снимает «Ненастье» Алексея Иванова
Роман Алексея Иванова «Ненастье» экранизируют в 2017 году. Режиссером картины стал Сергей Урсуляк. Он уже работал над «Тихим Доном», «Ликвидацией» и «Исаевым».
-
Источник: vesti.ru
События новой картины расскажут о 90-х годах. В центре истории бывший участник Афганской войны – Герман Неволин. Он вернулся домой в новое, противоречивое время. Неволина сыграет Александр Яценко, недавно отметившийся в «Аритмии» Бориса Хлебникова.
«Мой герой – немец. Обрусевший немец. Немного говорит с акцентом. Это человек, прошедший Афганскую войну, но не герой. Он – шофер» – говорит о Яценко о своем персонаже.
Режиссер картины, Сергей Урсуляк рассказывает, что прочитал «Ненастье» совершенно случайно: «Я закончил работу над "Тихим Доном" и уехал из Москвы, взяв с собой чемодан книг. Среди них оказалось "Ненастье", - сказал Урсуляк. - Мне эта история показалась очень любопытной, крупной, интересной. С её помощью можно многое рассказать про время, в котором мы живем».
Он также признается, что хотел бы снять эту картину потому что его «что-то в этой книге зацепило. Быть может, рассуждения о том, как время меняет людей, а люди - время».
-
Источник: vesti.ru
Главные роли в картине исполнят: Александр, Яценко, Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, Александр Голубев и Александр Горбатов. Сценарист – Илья Тилькин.
Съемки картины проходят в Подмосковье, Крыму, Волгограде, Нижнем Тагиле и Москве.
Многосерийный фильм снимают для телеканала «Россия 1».
В 2016 году «Ненастье» признано лауреатом премии «Большая книга».
Романы Алексея Иванова пользуются высоким спросом, некоторые из его работ уже экранизированы. Так, в 2013-м году по его роману вышел «Географ глобус пропил» Александра Велединского, а в 2014-м Star Media начали работу над экранизацией «Сердца Пармы». Возможный режиссер проекта, Сергей Бодров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.