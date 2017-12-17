Сергей Урсуляк снимает «Ненастье» Алексея Иванова

События новой картины расскажут о 90-х годах. В центре истории бывший участник Афганской войны – Герман Неволин. Он вернулся домой в новое, противоречивое время. Неволина сыграет Александр Яценко, недавно отметившийся в «Аритмии» Бориса Хлебникова.

«Мой герой – немец. Обрусевший немец. Немного говорит с акцентом. Это человек, прошедший Афганскую войну, но не герой. Он – шофер» – говорит о Яценко о своем персонаже.

Режиссер картины, Сергей Урсуляк рассказывает, что прочитал «Ненастье» совершенно случайно: «Я закончил работу над "Тихим Доном" и уехал из Москвы, взяв с собой чемодан книг. Среди них оказалось "Ненастье", - сказал Урсуляк. - Мне эта история показалась очень любопытной, крупной, интересной. С её помощью можно многое рассказать про время, в котором мы живем».

Он также признается, что хотел бы снять эту картину потому что его «что-то в этой книге зацепило. Быть может, рассуждения о том, как время меняет людей, а люди - время».