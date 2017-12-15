Режиссера Дмитрия Месхиева исключили из Союза кинематографистов России

Бывшего главу Союза кинематографистов Петербурга исключили из всероссийского союза. Об этом «Псковскому агентству информации» заявил режиссер Никита Михалков.

Инициатором исключения Месхиева из организации выступил нынешний глава петербургского Союза Сергей Снежкин. Он обвинил режиссера в доведении Союза до банкротства - арбитражный суд признал 21 апреля Союз кинематографистов Петербурга финансово несостоятельным: организация имеет долг размером 18 млн рублей.

Напомним, режиссер Дмитрий Месхиев является членом Европейской Киноакадемии и членом Оскаровского комитета России. Он также является одним из авторов и продюсеров фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» и фестиваля искусств «Заповедник», посвященного Сергею Довлатову. В 2015 году Месхиев снял картину «Батальонъ», которая на сегодняшний день является самым титулованным военным фильмом за всю историю отечественного кино.