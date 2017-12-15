«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», говорится на сайте премии. Пять фильмов из шорт-листа войдут в список окончательных номинантов на премию.

Вручение наград пройдет 4 марта 2018 года. Ранее «Нелюбовь» была номинирована на «Золотой глобус» и Independent Spirit Awards.

В список из девяти кинолент также включены: «Фантастическая женщина» режиссера Себастиан Лелио (Чили); «На пределе» Фатиха Акина (Германия); «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия); «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль); «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан); «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал); «Рана» Джона Тренгова (Южная Африка) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Заявки на участие в этой номинации подали 92 страны, что стало рекордом за время существования премии. Лучшие фильмы на иностранном языке отбираются в два этапа. В ходе первого этапа, который проходил с середины октября до 11 декабря, члены Academy Awards выбрали шесть фильмов. Еще три были определены специальным комитетом Academy Awards по фильмам на иностранном языке. Девять вошедших в шорт-лист работ будут отсмотрены членами жюри с 12 по 14 января. 23 января они выберут 5 номинантов на премию американской киноакадемии.

В ноябре драма получила две премии Европейской киноакадемии и гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Мировая премьера картины состоялась в Каннах, где она удостоилась Приза жюри. «Нелюбовь» рассказывает о пропаже мальчика в семье, которая переживает развод. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Лауреат «Золотого глобуса» и номинант премии «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев приезжал в начале ноября в Петербург, чтобы встретиться с поклонниками и ответить на вопросы об аресте Кирилла Серебренникова, ненависти к персонажам своих фильмов и сомнениях в своих силах. Мы записали главные мысли современного классика российского кино.

По материалам «ДП»