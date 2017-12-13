Названы победители кинофестиваля «Артдокфест»

Стали известны победители кинофестиваля «Артдокфест». Гран-при завоевал фильм «Любовь — это картошка» (режиссер Алена ван дер Хорст, Нидерланды). Фильм рассказывает о поездке Алены ван дер Хорст в российскую деревню, где выросла ее мать, и об истории ее семьи.

Лучшим документальным фильмом стала картина «Пятерка» режиссера Михаила Горобчука (Россия), а специальный приз жюри получил фильм «Обезьяна, страус и могила» (режиссер Олег Мавроматти, Израиль-США-Болгария). Диплом жюри получил «Кино для Карлоса» (Ренато Боррайо Серрано, Россия).

В этом году в жюри «Артдокфеста» вошли Вера Полозкова, Наталия Барьбе и Сергей Казарновский.