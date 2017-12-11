В Петербурге стартовали съемки сериала «Купчино»

В Петербурге приступили к съемкам остросюжетного детектива «Купчино».Сюжет истории разворачивается в Ленинграде в 1981 году и рассказывает о дружбе несостоявшегося рок-музыканта по имени Федор (Григорий Некрасов) и сурового участкового милиции Васильича(Алексей Кравченко). Федор устраивается стажером в пункт милиции, расположенный в Купчине, по наставлению родителей.  Об этом «Собака.ru» сообщили представители телеканала НТВ. 

Для съемок был выбрал город Сланцы в Ленобласти, который стал одной из первых локаций. Художники-декораторы превратили местный историко-краеведческий музей в гастроном и установили неподалеку пивной ларёк того времени. В качестве актеров массовки были выбраны местные жители, которые охотно согласились поучаствовать в этом проекте.


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