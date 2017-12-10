Николь Кидман и другие голивудские знаменитости сыграли в минутных хорор-фильмах

Для 2017 года в газете подобрали подходящее название «Год ужаса». И не только из-за общей мировой ситуации, но и из-за возросшего интереса общества к фильмам с хором-тематикой. Остроумно-социальный «Прочь», экранизация ставшего практически классическим романа Стивена Кинга «Оно» и даже возвращение Линчевского «Твин-Пикса». А недавно в прокат вышел «Счастливого дня смерти» – хорор, с привычной еще с «Дня сурка» историей о дне, который повторяется раз за разом.

The New York Times выбрали 10 лучших актеров, которые в этом году больше всего впечатляли редакцию, и попросили их сыграть классические образы из фильмов ужасов.

Мы собрали подборку из новых мини-хороров: