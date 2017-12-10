Николь Кидман и другие голивудские знаменитости сыграли в минутных хорор-фильмах

Газета The New York Times выпустили 10 хором-фильмов, в которых актеры разыгрывали за одну минуту сюжеты в стиле «Американской истории ужасов».

Для 2017 года в газете подобрали подходящее название «Год ужаса». И не только из-за общей мировой ситуации, но и из-за возросшего интереса общества к фильмам с хором-тематикой. Остроумно-социальный «Прочь», экранизация ставшего практически классическим романа Стивена Кинга «Оно» и даже возвращение Линчевского «Твин-Пикса». А недавно в прокат вышел «Счастливого дня смерти» – хорор, с привычной еще с «Дня сурка» историей о дне, который повторяется раз за разом.

The New York Times выбрали 10 лучших актеров, которые в этом году больше всего впечатляли редакцию, и попросили их сыграть классические образы из фильмов ужасов.

Мы собрали подборку из новых мини-хороров: 

Сирша Ронан «Манекен»

Дэниел Калуя «Убийца»

Джейк Джилленхол «Проклятый» 

Бруклин Принс «Демонический ребенок» 

Николь Кидман «Одержимая»

Тимоте Шаламе «Каннибал»

Даниела Вега «Вампир»

Синтия Никсон «Невеста-призрак»

Тиффани Хэддиш «Жуткий танцор»

Энди Серкис «Безумный клоун»


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