Европейская Киноакадемия вручила почетный приз за вклад Александру Сокурову

На вручении Сокурову самой премии, зал аплодировал стоя. В течение более, чем одной, минуты.

В благодарственной речи он рассказал о том, что есть вещи, которые он не любит в этой жизни:

«Я подумал, что я многое в этой жизни не люблю. Оказывается. Я не люблю войну. Я не люблю, когда человека сажают в тюрьму. Я не люблю несвободу. И многие, сидящие в этом зале, знают, что это такое. Поэтому вся жизнь человека – она все равно состоит из борьбы».

Сокуров также поблагодарил создателей Киноакадемии за то, что в 1988 году, они открыли такой проект: «30 лет назад хорошее дело вы придумали – создали Академию. Есть хорошее дело, доброе дело – как хорошо, что за этим стоят великие европейцы – кинематографисты».

Последним он вспомнил о своем близком друге и даже учителе, которого уже больше нет в этом мире – Анджее Вайде.