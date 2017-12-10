Европейская Киноакадемия вручила почетный приз за вклад Александру Сокурову
8 декабря режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии за достижения на творческом пути. Об этом сообщает сайт киноакадемии.
На вручении Сокурову самой премии, зал аплодировал стоя. В течение более, чем одной, минуты.
В благодарственной речи он рассказал о том, что есть вещи, которые он не любит в этой жизни:
«Я подумал, что я многое в этой жизни не люблю. Оказывается. Я не люблю войну. Я не люблю, когда человека сажают в тюрьму. Я не люблю несвободу. И многие, сидящие в этом зале, знают, что это такое. Поэтому вся жизнь человека – она все равно состоит из борьбы».
Сокуров также поблагодарил создателей Киноакадемии за то, что в 1988 году, они открыли такой проект: «30 лет назад хорошее дело вы придумали – создали Академию. Есть хорошее дело, доброе дело – как хорошо, что за этим стоят великие европейцы – кинематографисты».
Последним он вспомнил о своем близком друге и даже учителе, которого уже больше нет в этом мире – Анджее Вайде.
30-я церемония награждения состоялась в Берлине. Новость о присуждении Сокуров премии появилась еще в июне: «Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию «За достижения в ходе творческого пути» за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа», – заявляли в киноакадемии.
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