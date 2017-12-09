Умер актер Леонид Броневой

Броневой прославился благодаря роли главы гестапо Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Его герою, который впервые был представлен советском зрителю как умный и вызывающий симпатию опасный антагонист. Он произнёс известную фразу: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться».

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также лауреат Государственных премий. Броневой сыграл в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вооружен и опасен» и «Простые вести». Последняя кинолента, в которой снялся актер вышла в 2008 году – это была картина «Без вины виноватые».