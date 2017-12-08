Рейтинг: худшие фильмы 2017 года

Журнал Rolling Stone составил список худших фильмов 2017 года. Рейтинг возглавила пятая часть «Трансформеров» – «Последний рыцарь». Критики издания назвали его «дном бочки с ядом» и отметили, что создавали картину точно не люди. Второе место в списке у «Темной башни» по мотивам произведений Стивена Кинга. Авторы рейтинга отметили, что это пособие для неправильных экранизаций литературных произведений.  

«Бронза» досталась картине «На пятьдесят оттенков темнее» Джеймса Фоули – фильм назвали «садистски скучным». В рейтинг также попали фильмы «Эмоджи», «Субурбикон», «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «Валериан и город тысячи планет», «Между нами горы» и «Мумия».

10. «Эмоджи фильм», Энтони Леондис

9. «Субурбикон», Джордж Клуни

8.«Здравствуй, папа, Новый год! 2», Шон Андерс

7. «Валериан и город тысячи планет», Люк Бессон

6. «Между нами горы», Хани Абу-Ассад

5. «Мумия», Алекс Куртцман

4. «Песнь песней», Терренс Малик

3. «На пятьдесят оттенков темнее», Джеймс Фоули

2. «Темная башня», Николай Арсель

1. «Трансформеры: Последний рыцарь», Майкл Бэй

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