«Синема парк» и «Формула кино» не будут продавать билеты на «Звездные войны» через интернет

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет продавать онлайн-билеты на фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный сотрудник компании.

Таким образом, билеты на новую часть «Звездных войн» можно будет купить только в кассах кинотеатров. Это связано с разногласиями между киносетью и прокатчиком по поводу наценки при продаже билетов онлайн. Дистрибуцией «Звездных войн» занимается прокатчик фильмов Sony и Disney WDSSPR.

Ранее из-за разногласий объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», которая принадлежит Александру Мамуту, не показала новый фильм Universal Pictures «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли.