Илья Найшуллер снимет сериал о династии Романовых и вампирах с Козловским в главной роли

Режиссер «Хардкора» и клипов для группировки «Ленинград» («Кольщик» и «Вояж») Илья Найшуллер снимет фантастический сериал «Карамора» про династию Романовых. Об этом пишет портал DFT.

Главную роль исполнит актер Данила Козловский. По сюжету его герой попытается отомстить ордену вампиров за смерть возлюбленной, и таким образом узнает о связи темных сил и царской фамилии. Планируется, что сериал выйдет на экраны в 2019 году.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix выкупил права у продюсерской компании Nutopua на документальный фильм о семье Романовых. Данила Козловский уже принимал участие в голливудской картине про вампиров («Академия Вампиров»), где также снялась Ольга Куриленко. Сейчас актер занят на съемках зарубежного сериала «Викинги».