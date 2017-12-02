«Родина» стала частью сети «Петербург-кино»

«Петербург-кино» – это единственная государственная сеть кинотеатров, которая зависит также от комитета по культуре. До «Родины» в её состав уже входили кинотеатры «Дружба», «Восход», «Заневский», «Фильмофонд» и «Аврора» (находится в Петергофе).

Директор сети Людмила Томская вместе с известной в городе «Родиной» получит также весьма сильную программу для своего фестиваля «Виват кино России!». Статус киноцентра также позволит увеличить коммерческую выгоду для всей сети.

Однако не только Томская мечтала получить «Родину». Другим претендентом на киноцентр был Союз кинематографистов Петербурга. Его председатель Сергей Снежкин мечтал объединить «Родину» и «Дом кино».

Слияние «Родины» и «Петербург-кино», тем не менее, не повлияет на распорядок работы киноцентра. Заведующая отделением по кинопоказу Ирина Власович сообщила: «Все остается по-прежнему, мы как работали, так и работаем. Кинотеатр в результате этих изменений пока что ничего ни приобрел, ни потерял. Сеансы так же идут, репертуар такой же».

Проект постановления правительства будет обсуждаться до 15 декабря, а затем его должен подписать губернатор Георгий Полтавченко.

По материалам «Фонтанки».