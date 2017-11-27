Сергей Шнуров выступит на «Зенит-Арене» если его «не заклюют бакланы»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, что собирается выступить осенью 2018 года на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

«Два подряд аншлаговых концерта в "Ледовом" на нашем счету уже есть. Осенью 2018-го будем штурмовать "Зенит-Арену", если бакланы не заклюют», – написал он.

Напомним, 23 и 24 ноября группировка «Ленинград» отыграла концерты в Петербурге, на которых показала своих новых солисток. По мнению вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, крыша стадиона «Санкт-Петербург» подверглась атаке бакланов. После этого заявления, пользователи сети начали публиковать мемы с участием птиц. Лучшие из них собрал и опубликовал сам чиновник.