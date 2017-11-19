«Крым» получил награду «за сохранение истории» на Культурном форуме в Петербурге

На церемонии вручения награды в Доме офицеров на Литейном проспекте присутствовали министр культуры Владимир Мединский, скульптор Зураб Церетели и шахматист Анатолий Карпов.

Режиссер фильма и по совместительству ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов признался, что «этот фильм очень болит в сердце». Он также добавил, что во время выхода картины в кинотеатрах против её создателей «началась информационная война»: «Против нас работали BBC, The Guardian и много всяких структур, которые не хотели бы, чтобы «Крым» вышел». Он также добавил, что врагов нужно «закатать», «как танк».

РВИО награждает премией «Солдат истории» с 2016 года. Первым его лауреатом стал фильм Андрея Шальопы «28 панфиловцев».

Напомним, «Крым» рассказывает историю влюбленной пары на фоне событий Евромайдана на Украине и кризиса на полуострове в 2014 году. Фильм снят при поддержке министерства обороны РФ. В сентябре департамент образования Воронежской области «отправлял» школьников города на просмотр «Крыма» с целью «оказать содействие в рекламной кампании фильма». На октябрьском митинге Алексея Навального в Петербурге полиция также предлагала активистам бесплатно посмотреть картину в соседнем кинотеатре.