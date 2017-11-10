Disney анонсировала запуск новой трилогии и сериала по «Звездным войнам»

Корпорация Disney подписала контракт с режиссером Райаном Джонсоном о разработке новой трилогии «Звездных войн», сообщает Variety.

В декабре 2017 в кинотеатрах покажут восьмой эпизод космической саги, режиссером которой и является Джонсон. Президент киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди высоко оценила его работу над «Последними джедаями» и заверила, что режиссер сотворит «нечто невероятное» в новой трилогии.

Героями будущих фильмов станут персонажи из самых отдаленных мест Галактики, которые ранее не показывали зрителям.

Более того, компания Disney собирается выпустить как минимум один сериал о вселенной «Звездных войн». Ориентировочной датой выхода нового формата называется конец 2019 года.