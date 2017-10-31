От «Снеговика» до «Тора»: 22 лучших фильма ноября

«Мифы»

Когда: С 16 ноября

Трейлер: здесь

Ироничный и саморазоблачительной альманах Александра Молочникова о богах столичного Олимпа в этом году претендовал на призы «Кинотавра». Они ему, увы, не достались (слишком много шуток-прибауток «для своих»), но картину непременно разберут если не на цитаты, то на мемы. Один Сергей Безруков в амплуа лицедея в депрессии, поющий «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса» паря в воздухе, чего стоит.