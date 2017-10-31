От «Снеговика» до «Тора»: 22 лучших фильма ноября
Майкл Фассбендер ищет маньяка, Джонни Деппа убивают в Восточном экспрессе, а Александр Молочников деконструирует все мифы о Москве – мы выбрали лучшие картины, которые выйдут в прокат в последний осенний месяц.
«Осколки»
Когда: Со 2 ноября
Трейлер: здесь
Вдохновленный Аленом Рене режиссерский дебют о сценах из супружеской жизни Алиса Хазанова, муза Николая Хомерики и Валерии Гай Германики, сняла в отеле Нью-Йорка – самого кинематографического и сновидческого города – и сама же исполнила в нем главную роль.
«Хармс»
Когда: Со 2 ноября
Трейлер: здесь
Байопик об эксцентричном поэте Данииле Ювачеве (он же Хармс) снял режиссер-дебютант в игровом кино, ученик Алексея Германа-старшего Иван Болотников. Польский актер и театральный режиссер Войцех Урбаньски примерил на себя образ и эпатажную шляпу-конфердератку литератора. Кропотливо воссоздающая атмосферу 1930-1940-х картина стала последней работой легендарного ленфильмовца, художника-постановщика Владимира Светозарова (автора «Не болит голова у дятла» и «Собачьего сердца»), ушедшего из жизни этим летом.
«Тор: Рагнарек» / Thor: Ragnarok
Когда: Со 2 ноября
Трейлер: здесь
Очередная картина франшизы Marvel о Мстителях со вполне знакомым актерским составом: Тором снова станет Крис Хемсворт, Идрис Эльба – Хеймдаллем, а Том Хиддлстон – Локи. Заглавный герой оказывается в заточении на другом конце вселенной (без своего молота-оружия). Тор должен выстоять в гладиаторском поединке против своего старого друга — Халка, чтобы успеть вернуться в Асгард, остановить богиню смерти Хелу и наступление Рагнарека (он же апокалипсис). В общем, как обычно, всех спасти.
«Джунгли» / Jungle
Когда: Со 2 ноября
Трейлер: здесь
Основанный на нон-фикшне израильского путешественника Йосси Гинсберга фильм о том, как трое друзей во главе с Дэниэлем Рэдклиффом пытаются выжить, заблудившись в непроходимых джунглях Боливии (хотя большинство сцен снимали в австралийском Кливленде).
«Убийство в Восточном экспрессе» / Murder on the Orient Express
Когда: С 9 ноября
Трейлер: здесь
Основанный на классическом романе Агаты Кристи детектив с целой россыпью звезд от Джонни Деппа, Мишель Пфайффер, Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дефо. В одном из самых роскошных поездов Европы, Восточном экспрессе, происходит убийство. Под подозрением оказываются все пассажиров, но бравый Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) с легкостью сможет найти преступника.
«Ван Гог. С любовью, Винсент» / Loving Vincent
Когда: С 9 ноября
Трейлер: здесь
Завораживающе красивый полнометражный анимационный фильм, впервые в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте. Историю жизни Винсента Ван Гога создавала команда из 85 художников, каждый их которых работал в той же технике, что и знаменитый живописец.
«Ужин» / The Dinner
Когда: С 9 ноября
Трейлер: здесь
Претендовавший в этом году на «Золотого медведя» Берлинале психологический триллер по бестселлеру Германа Коха. Актерский квартет из Ричарда Гира, Стива Кугана, Лоры Линни и Ребекки Холл разыгрывает драму о противостоянии за столиком в дорогом ресторане двух семейных пар. Будущий премьер-министр опасается, что прошлое его с братом детей скажется на политической карьере.
«Рок»
Когда: С 9 ноября
Трейлер: здесь
Дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием продолжателя династии Шахназаровых Ивана вырос из его же одноименной студенческой короткометражки. В этом году картина претендовала на призы главного российского кинофестиваля – «Кинотавра». Трое друзей играют в рок-группе и пытаются добиться успеха. Но чтобы его достичь сперва нужно добраться до Москвы.
«Тетраграмматон»
Когда: С 9 ноября
Трейлер: здесь
Кинокомикс Клима Козинского про философов-супергероев. Кант, Гегель, Витгенштейн и другие сразгуливают с пушками, пытаются отыскать логику, поговорить с Абсолютом и затмить друг друга.
«Лига справедливости» / Justice League
Когда: С 16 ноября
Трейлер: здесь
Ноябрьский ответ Marvel от Вселенной DC: Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флэш, вдохновленные самопожертвованием Супермена, объединят свои усилия в борьбе за зрительской внимание и спасение планеты. Снимал очередную часть франшизы Зак Снайдер, автор «Хранителей» и «300 спартанцев».
«Субурбикон» / Suburbicon
Когда: С 16 ноября
Трейлер: здесь
Со сценарием шестой полнометражной картины в амплуа режиссера Джорджу Клуни помогали братья Коэны. Вернее, он взял их старую историю про тихий городок (как Фарго, но Субурбикон) и добавил несколько новых сюжетный линий. Гарднер Лодж (Мэтт Дэймон) вместе с прикованной к инвалидной коляске женой Роуз (Джулианна Мур) и сыном Ники живут в Субурбиконе. Однажды ночью в их дом врываются два странных грабителя.
«Мифы»
Когда: С 16 ноября
Трейлер: здесь
Ироничный и саморазоблачительной альманах Александра Молочникова о богах столичного Олимпа в этом году претендовал на призы «Кинотавра». Они ему, увы, не достались (слишком много шуток-прибауток «для своих»), но картину непременно разберут если не на цитаты, то на мемы. Один Сергей Безруков в амплуа лицедея в депрессии, поющий «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса» паря в воздухе, чего стоит.
«Чудо» / Wonder
Когда: С 16 ноября
Трейлер: здесь
Основанная на книге-бестселлере трогательная история от автора «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. Мальчик, у которого из-за редкой генетической ошибки нет лица, после нескольких лет домашнего обучения идет в школу к обычным детям. Роль его мамы исполняет королева мелодрам Джулия Робертс, папы – Оуэн Уилсон.
«Молодой Годар» / Le Redoutable
Когда: С 16 ноября
Трейлер: здесь
Не слишком благосклонно принятый критиками на Каннском кинофестивале байопик о культовом режиссере французской новой волны с Луи Гаррелем в заглавной роли. Сам Жан-Люк Годар назвал съемки этого фильма «глупой, глупой идеей» (но автор «Артиста» Мишель Хазанавичус его, увы, не послушал).
«Снеговик» / The Snowman
Когда: С 23 ноября
Трейлер: здесь
Экранизировать бестселлер Ю Несбё с Майклом Фассбендером в роли детектива-алкоголика хотел Мартин Скорсезе, но уступил более знакомому со снегом и скандинавским нуаром шведу Томасу Альфредсону, став исполнительным продюсером фильма. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Разгадать загадку под силу тольку знаменитому сыщику.
«Коматозники» / Flatliners
Когда: С 23 ноября
Трейлер: здесь
Римейк картины 1990 года с Джулией Робертс, Кевином Бэйконом, Уильямом Болдуином и Оливером Платтом. На это раз в группу студентов-медиков, решивших поиграть со смертью, перевоплотится новое поколение голливудских звезд – Нина Добрев, Эллен Пейдж и Диего Луна. В качестве оммажа в новой версии роль досталась Киферу Сазерленду, снимавшемуся в оригинале.
«Тайна Коко» / Coco
Когда: С 23 ноября
Трейлер: здесь
Мультфильм студии Pixar создавал оскароносный режиссер «Истории игрушек» Ли Анкрич в соавторстве с Эдриан Молиной. 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников. Он мечтает заниматься музыкой, но в их семье она считается проклятием. Когда-то его прадед оставил жену, чтобы стать певцом.
«Прощай, Кристофер Робин » / Goodbye Christopher Robin
Когда: С 23 ноября
Трейлер: здесь
Байопик об английском писателе Алане Александре Милне и его взаимоотношениях с сыном, игрушки которого вдохновили его написать «Винни-Пуха». Режиссер картины Саймон Кертис уже ставил фильмы по мотивам реальных событий — драму «7 дней и ночей с Мэрилин». Особая удача новой ленты – Марго Робби в роли жены литератора.
«Софичка»
Когда: С 23 ноября
Трейлер: здесь
Дебютный фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко выйдет в ограниченный прокат в рамках программы «Каро-Арт». После сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Она вспоминает всю свою жизнь: от счастливой юности до гибели мужа.
«Легенда о Коловрате»
Когда: С 30 ноября
Трейлер: здесь
Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись спонсировать картину о татаро-монгольском иге. Пеплум снимал Джаник Файзиев, саундтрек у нему писал Серж Танкян, а главные роли в нем исполняют Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие. Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем.
«Счастливого дня смерти» / Happy Death Day
Когда: С 30 ноября
Трейлер: здесь
Триллер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день перестал повторяться снова и снова.
«Конверт »
Когда: С 30 ноября
Трейлер: здесь
Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию авторы «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но что-то сразу идет не так.
«Город кошек» / Kedi
Когда: С 30 ноября
Трейлер: здесь
Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира – Стамбуле. «Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.
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