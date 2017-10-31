Netflix объявила о последнем сезоне «Карточного домика» из-за обвинений Спейси в домогательствах

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что шестой сезон сериала «Карточный домик» станет последним. Он выйдет на экраны в 2018, и в нем будет 13 серий. Решение об этом руководством компании было принято несколько месяцев назад, но общественность об этом узнала только после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в домогательствах к подростку. Netflix выпустила специальное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.

Напомним, 30 октября актер Кевин Спейси открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Это произошло после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что он в ужасе от этой истории. «Честно сказать, я не помню об этой встрече, получается, что это было больше 30 лет назад», — написал актер.