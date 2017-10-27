Шнуров снялся вместе с Нагиевым в сериале «Физрук»

Сергей Шнуров появится в роли самого себя в новом эпизоде «Физрука» на ТНТ.

По сюжету к лидеру группировки «Ленинград» на репетицию приходит главный герой Фома (Дмитрий Нагиев), представившись новым продюсером коллектива. Он пытается подкинуть музыканту и его коллективу несколько идей и взять на вооружение новое матерное слово.

Сначала Шнуров усомнится в том, что Фома разбирается в обсценной лексике, но потом резко поменяет свое мнение, когда герой Нагиева шепнет ему на ухо новое слово.

Увидеть музыканта и его коллектив можно будет в понедельник, 30 октября в 20.00, в новом эпизоде сериала «Физрук» на ТНТ.