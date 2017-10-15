Дудь и Минаев поддержали Быкова каждый по-своему
Журналист в июне делал большое интервью с режиссером, а писатель выступил сценаристом сериала «Спящие», который с 9 октября показывали на «Первом канале».
Первое время писатель Сергей Минаев реагировал на критику сериала как на подтверждение успеха работы: «Прогрессивная общественность так быстро примерила на себя костюмы сильно шаржированных героев кино, и так они хорошо на вас сидят, что прям любо дорого».
Однако, когда Быков объявил о временном уходе из кино, Минаев высказался в собственном Facebook по поводу травли режиссера.
Юрий Дудь тоже поддержал Быкова, у которого брал интервью, но по мнению главного редактора Sports.ru, режиссёр принял правильное решение, решив на время отойти от работы.
В конце этой сложной недели мне очень хочется поддержать Юрия Быкова. Один из самых талантливых русских режиссеров снял стыдную пропагандистскую дешевку (сериал "Спящие"), с серьезным опозданием понял, во что вляпался, и вот вчера заявил, что уходит из кино. Не сомневаюсь, что слова про завершение карьеры - вспышка; из кино, как из мафии, выбраться тяжело. Еще меньше сомневаюсь, что хуйня случается - и точно так же проходит, особенно если вовремя понял, что эту хуйню ты сам и сделал. И пока все фейсбуки планеты [совершенно по делу] казнят режиссера Быкова, мне хочется сказать: Юрий, я верю, что дальше вы будете делать только #заебись; если вам будет нужна какая-нибудь помощь - на меня вы точно можете рассчитывать.
Напомним, что в пятницу Юрий Быков объявил об уходе из кино на длительный период. Причиной стало давление на режиссера из-за сериала «Спящие» – о противостоянии российских и американских спецслужб. Быков также заявил, что никогда не был связан ни с властью, ни с Первым каналом – он только согласился снять сериал по сценарию Сергея Минаева.
По словам постановщика, он возьмет паузу после того, как завершит работу над фильмом «Завод». В картине рассказывается о противостоянии олигарха владельца и рабочих, а премьера состоится в 2018 году.
Быкова и Минаева обвинили в том, что в «Спящих» они показали оппозицию «пятой колонной», готовой на терракты, которую нанимает американское правительство для манипуляции людьми в России.
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