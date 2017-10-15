Дудь и Минаев поддержали Быкова каждый по-своему



Первое время писатель Сергей Минаев реагировал на критику сериала как на подтверждение успеха работы: «Прогрессивная общественность так быстро примерила на себя костюмы сильно шаржированных героев кино, и так они хорошо на вас сидят, что прям любо дорого».

Однако, когда Быков объявил о временном уходе из кино, Минаев высказался в собственном Facebook по поводу травли режиссера.



