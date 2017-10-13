На премию «Оскар» претендует российская короткометражка о Холокосте

Российская короткометражка о Холокосте «Скрипка» вошла в лонг-лист кинопремии «Оскар». Сюжет фильма повествует об удивительной судьбе скрипки, прошедшей через все ужасы войны. Картина — третья часть киноальманаха «Свидетели». Две предыдущие новеллы киноальманаха «Туфельки» и «Брут» также выдвигались на «Оскар», но, к сожалению, не были отобраны, пишут РИА Новости.

Киноальманах «Свидетели» выйдет в прокат зимой 2018 года. Кино создано при поддержке российского министерства культуры, Российского еврейского конгресса, Федерации еврейских общин России, Центра документального кино, а также частных меценатов из России, Украины и Израиля. Церемония объявления номинантов престижной премии «Оскар» пройдет 23 января 2018 года.