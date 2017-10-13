Российские телеканалы отказались рекламировать «Матильду»

Российские телеканалы отказались от показа реклама фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Уже оплаченные за трансляцию деньги вернули компании-прокатчику «Каропрокат».



Об этом сообщает BBC со ссылкой на самого Учителя и свои источники. Большая часть рекламы должна была быть показана на «Первом канале» и «Пятнице». Также от рекламы отказались «Россия 1» и НТВ. Причем в 15-секундном ролике даже не было фрагмента с обнаженной грудью Кшесинской.



Причины отмены рекламной кампании Учителю не объяснили. BBC приводит слова режиссёра: «На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать».

Ранее актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в «Матильде», рассказал, что не приедет на премьеру картины из-за страха за жизнь.

12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение было принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

По материалам «Фонтанки»