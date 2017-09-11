Гид: что смотреть на кинофестивале «Послание к человеку»

Конкурсная программа

В собственной программе фестиваля есть международный и национальный конкурсы. Первый разделен еще на несколько подпрограмм – полнометражное документальное кино, документальные короткометражки, игровой короткой метр и короткометражная анимация. Кроме того, за несколько лет уже традиционной стала программа экспериментальных картин In Silico.

Так, в этом году за призы (в разных категориях) будут соревноваться канадская картина Дени Коте о «современных гладиаторах» «Шелковая кожа», режиссерский дебют модели и актрисы Летиции Касты «Во мне», исследование снов американского поэта-песенника Диона Макгрегора «Сомнилоги», пятиминутная короткометражка «Все забыть», снятая на Кубе в рамках творческого задания от Вернера Херцога и многие другие. Полное расписание кинопоказов каждой из программ по дням можно найти здесь.