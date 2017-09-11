Отреставрированная копия «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, концерт Therr Maitz, спецпоказы нового фильма Аки Каурисмяки и гей-драмы «120 ударов в минуту» (прямиком из Канн!), режиссерский дебют модели и актрисы Летиции Касты и короткометражка, вдохновленная мастер-классом Вернера Херцога – какие события единственного петербургском киносмотра, отнесенном наряду с Венецией и Берлином к фестивалям класса А, нельзя пропускать.
Гид: что смотреть на кинофестивале «Послание к человеку»
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Президент фестиваля Алексей Учитель
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Открытие фестиваля в прошлом году также было на Дворцовой площади
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В прошлом году в рамках фестиваля полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости давала Изабель Юппер. В этом почетная миссия, скорее всего, перейдет Федерику Бегбедеру.
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Антон Беляев
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«Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
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«Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
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«Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
Открытие
С тех пор, как президентом «Послания к человеку» стал режиссер Алексей Учитель, старт киносмотра всегда проводится масштабно. Не исключение и этот год – открытие фестиваля пройдет на Дворцовой площади, где на гигантском экране покажут отреставрированную копию одной из величайших картин в истории кино – «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. В программе торжественной церемонии также – выступление симфонического оркестра «Таврический» под руководством Михаила Голикова и концерт группы Therr Maitz Антона Беляева. Организаторы обещают, что в церемонии примет участие председатель международного жюри этого года – французский писатель Фредерик Бегбедер.
Спецпрограмма «Кино сверхреальности»
В одной из самых интересных программ киносмотра – лучшие картины этого года, собравшие призы на других международных фестивалях. Часть из них выйдут в прокат намного позже, а показ некоторых – настоящий эксклюзив. Увидеть их на большом экране в России больше не удастся. В программе – картина «Молодой Годар» от автора «Артиста» Мишеля Хазанавичуса, новые фильмы Клер Дени («Впусти солнце»), Фатиха Акина («На пределе») и Аки Каурисмяки («По ту сторону надежды»), а также обладатель Гран-при Канн этого года – гей-драма «120 ударов в минуту» Робена Кампийо и многие другие. Билеты и расписание здесь.
Спецпрограмма Панорама.doc
Как логично следует из ее названия, программа посвящена лучшим документальным картинам, которые уже были показаны на крупнейших международных кинофестивалях: от IDFA до Канн. На ней можно увидеть как ленты молодых режиссеров (скажем, фильм-комикс с участием рисованных Иммануила Канта, Мартина Хайдеггера, Людвига Витгенштейн и других «Тетраграмматон» Клима Козинского), так и новые работы классиков – например, картина о КНДР «Напалм» Клода Ланцмана. Билеты и полное расписание здесь.
Конкурсная программа
В собственной программе фестиваля есть международный и национальный конкурсы. Первый разделен еще на несколько подпрограмм – полнометражное документальное кино, документальные короткометражки, игровой короткой метр и короткометражная анимация. Кроме того, за несколько лет уже традиционной стала программа экспериментальных картин In Silico.
Так, в этом году за призы (в разных категориях) будут соревноваться канадская картина Дени Коте о «современных гладиаторах» «Шелковая кожа», режиссерский дебют модели и актрисы Летиции Касты «Во мне», исследование снов американского поэта-песенника Диона Макгрегора «Сомнилоги», пятиминутная короткометражка «Все забыть», снятая на Кубе в рамках творческого задания от Вернера Херцога и многие другие. Полное расписание кинопоказов каждой из программ по дням можно найти здесь.
Китайские призраки
Среди спецпрограмм этого года – показ независимого кино Китая. Это не просто малобюджетные картины, снятые без господдержки, а подпольное искусство. Запрещенное в КНР кино никогда не было открыто политическим, не призывало к мятежу и смене власти, но говорило о социальных проблемах, которые не принято активно обсуждать в китайских СМИ. Всего покажут семь фильмов, снятых с 2012 по 2017 год.
Ретроспектива Хелены Тржештиковой
Режиссер-документалист Хелена Тржештикова известна в Чехии как рекордсмен по самому быстрому нахождению на посту министра культуры страны: она уволилась спустя две недели. В работе, напротив, режиссер – адепт приема «длительного наблюдения». Она предпочитает снимать своих героев на протяжении долгого времени, иногда десятков лет. На фестивале покажут пять картин Тржештиковой (фильм этого года «Семейная история», «Частная вселенная»,«Рене», «Катька», «Обреченная красота»), а она сама проведет мастер-класс для студентов-кинематографистов. Подробное расписание здесь.
Фестиваль «Послание к человеку» с 15 по 23 сентября
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