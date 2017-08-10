Премьера сериала братьев Коэн о Диком Западе состоится в 2018 году

Братья-режиссеры Джоэл и Итан Коэны работают над многосерийным вестерном под названием The Ballad of Buster Scruggs, который выйдет на стриминг-сервисе Netflix в 2018 году. Об этом сообщил портал Business Insider.

«Коэны — режиссеры с богатым творческим воображением, мастера рассказа и красочного языка. Мы очень рады, что Netflix станет площадкой для реализации их талантов»,— цитирует издание вице-президента Netflix Синди Холланд.

По сюжету шоу будут рассказаны шесть не связанных между собой историй о Диком Западе. Коэы выступают в качестве режиссеров, сценаристов и исполнительных продюсеров сериала.