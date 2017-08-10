Фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на директора департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова. Картине присвоили рейтинг 16+.
«Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября в Мариинском театре. Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о прямой трансляции премьеры в официальном обществе «Фильм Матильда», в котором также появятся эксклюзивные материалы о съемках картины Алексея Учителя.
Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о получении ответа экспертов по «Матильде» и направлении этой отрицательной оценки в Генпрокуратуру. Как отмечала она, комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора Николая II.
По ее запросу 25 мая полиция провела обыск в киностудии Учителя «Rock Films». По сообщениям адвоката студии, речь шла о проверке налоговых и других финансовых документов. В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму — это «вакханалия демократии», так как невозможно судить о картине, которую еще никто не видел.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.