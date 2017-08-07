Стала известна дата выхода фильма Учителя о Викторе Цое

Режиссер и продюсер Алексей Учитель рассказал СМИ о сроках выхода на экраны следующих работ его киностудии «Рок». После фильма «Матильда» осенью этого года он намерен сосредоточиться на игровом фильме о Викторе Цое (Учитель сам будет режиссером проекта) и на картине о футболисте Эдуарде Стрельцове.

Режиссером второго фильма станет Илья Учитель, сын Алексея Ефимовича, а сам он выступит продюсером. Оба проекта поддержаны «Фондом кино».

Фильм о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове будет выпущен на волне Чемпионата мира по футболу, однако, скорее всего, уже после его окончания. Ожидается, что премьера пройдет осенью 2018 года.

Съемки картины о лидере группы «Кино» режиссер планирует начать следующим летом. Таким образом, роуд-муви о днях после автокатастрофы, унесшей жизнь кумира отечественной рок-сцены, выйдет уже после картины о его становлении, которую сейчас снимает Кирилл Серебренников. В основе фильма Учителя окажется история последней любви музыканта, а одним из ее центральных героев станет человек, виновный в его смерти.

По материалам «Фонтанки».

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