Создатель «Симпсонов» снимет сериал о принцессе-алкоголичке

Сценарист сериалов «Футурама» и «Симпсоны» Мэтт Грейнинг снимет для стриминг-сервиса Netflix сериал «Разочарование», главной героиней которого станет сильно пьющая принцесса Бин. Об этом сообщает Variety. Сюжет шоу развернется в полуразрушенном средневековом королевстве Дримленд. Компанию принцессе составит эльф Элфо и личный демон Люци. В течение 20 серий они будут сталкиваться с людоедами, духами, гарпиями, бесами, троллями, моржами и другими сказочными персонажами.

«„Разочарование“ расскажет о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как не унывать в мире, полном страдания и идиотов — несмотря на то, что вам говорят старейшины, чародеи и прочие придурки», — заявил Мэтт Грейнинг.

Первые десять серий «Разочарования» появятся в Netflix в 2018 году.