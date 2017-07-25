Антон Долин проведет в «Лендоке» благотворительный кинопоказ

Журнал «Искусство кино» вместе с новым главным редактором Антоном Долиным организует серию благотворительных показов по всей стране. Наряду с ними планируется запуск авторских лекций и мастер классов. Собранные с показов средства пойдут на развитие журнала.

После ухода из жизни Даниила Дондурея, под руководством которого до этого находился журнал, издание оказалось в глубоком кризисе. Серия благотворительных кинопоказов призвана дать новый толчок развитию издания. Собранные с показов средства пойдут на совершенствование проекта.

Первый благотворительный кинопоказ состоится в киностудии «Лендок» 19 августа. Там покажут ленту «Возвращение» Андрея Звягинцева. Приобрести билеты можно на официальном сайте студии.

 

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