Паулина Андреева снимется в мюзикле «Дитя успеха»

Режиссер Павел Руминов представил по онлайн-трансляции свой новый проект на питчинге Фонда кино. Новый фильм «Дитя успеха» станет музыкальной мелодрамой с элементами комедии. Об этом сообщает портал «Кинопоиск».

В основе сюжета — личная история самого Руминова, у которого есть сын от первого брака, родившийся, пока режиссер работал в США. Сама идея картины пришла в голову кинематографисту после просмотра рекламы, где отец и дочь вместе исполняют песню. По сюжету главные герои после подобного ролика превращаются в звезд и становятся частью мира шоу-бизнеса. 

Актриса Паулина Андреева уже подтвердила свое участие в проекте. На главные роли также претендуют Мария Калушева и Петр Федоров. Данила Козловский, с которым Руминов сотрудничал на своей предыдущей картине «Статус: свободен», возможно, станет продюсером фильма. 
  

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