Объявлено расписание августовских сеансов в кинотеатре на крыше Новой сцены Александринки

В августе на Новой сцене Александринского театра закроется сезон проекта «Кино на Крыше», созданный при поддержке Roof Сinema. Уже известно расписание показов последнего летнего месяца: до 17 августа кино будет начинаться в 21:00, в дальнейшем начало показов перенесут на 20:30.

Зрители увидят 17 фильмов: «Большие глаза» Тима Бертона, «Коллектор» Андрея Красовского, «Настройщик» Киры Муратовой, «Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо, «Двое во вселенной» Джузеппе Торнаторе и другие ленты. Подробнее о расписании сеансов и приобрести билеты можно узнать здесь.

Кинотеатр на крыше Новой сцены — первый в Санкт-Петербурге, в котором зрители смотрят кино в наушниках. С крыши здания также открывается один из лучших видов на центр города.