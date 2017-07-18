Емельяненко опроверг свое участие в фильме «Ложь Матильды»
Представители бойца MMA Федора Емельяненко опровергли информацию о его участии в съемках фильма «Ложь Матильды».
«С Федором никто не общался по поводу съемок в фильме. И принимать участие в них он не планирует. Это ложная информация», — сообщили они журналистам портала «360».
Ранее тало известно о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов и чемпион по смешанным единоборствам MMA Федор Емельяненко снимутся в картине «Ложь Матильды». Об заявил режиссер фильма, меценат и создатель позитивного православного портала Сергий Алиев. Его лента должна стать ответом на фильм Алексея Учителя «Матильда», впрочем, как сообщил сам Сергий Алиев, этот фильм он еще не смотрел.
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