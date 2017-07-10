«Сбербанк» тестирует банкоматы с функцией распознавания лица клиента

«Сбербанк» установил в одном из своих московских офисов банкомат, который может распознавать клиентов по лицу и выдавать деньги без банковской карты, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя Сбербанка.

Банкомат расположен в офисе на Кутузовском пр. в Москве и пока доступен только сотрудникам банка. Как пояснили в госбанке, клиент банка должен будет создать свой биометрический шаблон, после чего все банкоматы с данной функцией смогут распознавать его лицо. Также в тестовом банкомате есть функция видеосвязи с консультантом, который может помочь с проведением операций.

Банкомат устанавливается в рамках пилотного проекта. Он продлится до конца 2017 года, после чего Сбербанк решит, необходимо ли внедрять эту технологию. «Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра», — отметил вице-президент «Сбербанка» Сергей Мальцев.

Сбербанк также объявил о масштабном выпуске банкоматов с NFC-считывателями. До конца июля банк собирается установить 2 тыс. таких устройств. В первую очередь считыватели будут работать только с бесконтактными картами «Сбербанка», к сентябрю в них появится поддержка карт других банков.

В июне Сбербанк впервые протестировал беспилотный летательный аппарат (дрон) для доставки наличных денег. Устройство со скоростью 180 км/ч преодолело дистанцию 10 км от кассового центра до инкассаторского автомобиля. Первым дроны начнет использовать отделение банка в Республике Татарстан.

По материалам «ДП».