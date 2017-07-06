В Петербурге пройдет международный фестиваль кино о велокультуре

В Петербурге 15 июля состоится премьера международного фестиваля кино о велокультуре ICFF (The International Cycling Film Festival). Гости фестиваля смогут увидеть документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.

Фестиваль ICFF уже в течение двенадцати лет создает и укрепляет связи между кинематографистами и представителями велодвижения, а также продвигает велосипедную культуру и здоровый образ жизни.  Каждый год за звание победителя киносмотра соревнвуются более 20 фильмов. Для российских показов выбраны самые яркие фильмы ICFF последних лет.

Несмотря на преобладание работ в жанре комедии, главный акцент организаторы делают на документалистике, благодаря которой создается актуальная «карта веложизни» от Канады до ЮАР.

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