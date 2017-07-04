15 лучших фильмов июля

«Человек-паук: Возвращение домой»

Spider-Man: Homecoming

Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. Актер сроднился с амплуа, сыграв персонажа во франшизе «Мстителе». После чего получил предложение от Marvel не выходить из образа и продолжать прыгать по небоскребам. Делать это ему предстоит в достойной компании из Майкла Китона (злодей-Стервятник) и Роберта Дауни-младшего (Железный человек).

После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.

С 6 июля