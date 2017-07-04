15 лучших фильмов июля

Новые фильмы Кристофера Нолана и Софии Копполы, очередные части «Человека-паука» и «Планеты обезьян», а также роуд-муви с Анной Чиповской – какие картины нельзя пропускать.

«Человек-паук: Возвращение домой»

Spider-Man: Homecoming

Если вы все еще недоумеваете, зачем новым Человеком-пауком стал Эндрю Гарфилд вместо Тоби Магуайра, пора привыкать к свежему альтер-эго фотографа Питера Паркера – 19-летнему Тому Холланду. Актер сроднился с амплуа, сыграв персонажа во франшизе «Мстителе». После чего получил предложение от Marvel не выходить из образа и продолжать прыгать по небоскребам. Делать это ему предстоит в достойной компании из Майкла Китона (злодей-Стервятник) и Роберта Дауни-младшего (Железный человек).

После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, чтобы стать обычным подростком. Но супергероическое прошлое вновь настигнет его, когда Тони Старк (он же Железный человек) становится его наставником.

С 6 июля

 

«Тень»

Драма Дмитрия Светозарова о любви Михаила Пореченкова к старинному фото с изображением актрисы Варвары Щербаковой. Разочарованный в жизни бизнесмен влюбляется в снимок Прекрасной дамы – давно умершей звезды немого кино. Чтобы избавиться от наваждения, он находит девушку, похожую на покойную актрису.

С 6 июля

 

«Эксперимент «Офис»»

The Belko Experiment

Вариация классической линейки триллеров «Выйти из запертого помещения и выжить» от продюсеров «Астрала» и «Заклятия». На этот раз спасаться предстоит из многоэтажного офиса транснациональной корпорации «Белко». Неизвестные закрывают в нем менеджеров, предлагая начать восхождение по карьерной лестнице, физически расправляясь с давно раздражающими коллегами. 

С 6 июля

 

«Институт Роузвуд»

The Institute

Невероятно продуктивный актер, режиссер и бонвиван Джеймс Франко вместе со своим соавтором по «Аддеролловым дневникам» Памелой Романовски снял триллер с самим собой же в одной из главных ролей. Юная и прекрасная Изабель Портер пытается найти душевное и духовное равновесие после ранней смерти родителей. Она отправляется в набирающий популярность институт Роузвуд, где опытами над психикой дев заведует эксцентричный доктор (Франко).

С 6 июля

 

«Планета обезьян: Война»

War for the Planet of the Apes

Девятый фильм франшизы про «Планету обезьян» и вновь в режиссуре Мэтта Ривза. Армии приматов под руководством вождя-Цезаря (Энди Серкис) предстоит в эпической битве видов дать отпор людям и их безжалостному лидеру – полковнику (Вуди Харрельсон).

С 13 июля

 

«Черная вода»

Триллер автора «Неадекватных людей» и «Гуляй, Вася» Романа Каримова (от которого сам режиссер, кстати, старательно открещивается). Максим, его девушка Полина (звезда янг-эдалта «Притяжение» Анна Старшенбаум) и брат Петр приезжают в уединенную деревню, где селятся на заброшенном корабле. Ночью Полина сначала внезапно исчезает, а потом также неожиданно возвращается и начинает странно себя вести.

С 13 июля

 

«Дикая история»

El bar

Режиссер «Печальной баллады Алекс де ла Иглесиа снял черную комедию о том, как красивая блондинка, хипстер, бизнесмен и бездомный оказываются заперты в кафе: любого выходящего на улицу убивает снайпер. Но и внутри обстановка становится далеко не самой безмятежной.

С 13 июля

 

«Блокбастер»

Роуд-муви экс-кинокритика Романа Волобуева с Анной Чиповской и Светланой Устиновой прославилось тем, что продюсерская версия (а именно ее покажут в кино) разошлась с изначальной концепцией режиссера настолько, что он попросил снять свою фамилию из титров. Автором картины теперь значится «Наталья Тюльпанова», а в кинематографической среде снова встал вопрос – где заканчиваются границы усмотрения продюсеров.

Лиза, женщина на грани нервного срыва (Устинова), уезжает из Москвы куда глаза глядят. В райцентре Электроугли ее берет в заложницы ограбившая центр микрокредитования красотка Наташа (Чиповская).

С 13 июля

 

«Жил-был кот»

Rudolf to Ippaiattena

Добрый японский мультфильм про черного котенка Рудольфа, отчаянно пытающегося вернуться домой. Как известно, ищущий да обрящет (к тому же в картине с рейтингом 0+), но до этого его ждут невероятные приключения в компании новых друзей-наставников.

С 13 июля

 

«Дюнкерк»

Dunkirk 

Впервые в своей карьере Кристофер Нолан взялся за картину, основанную на реальных исторических событиях: сам написал сценарий (как и в легендарном «Начале») и утвердил на главные роли Тома Харди, Киллиана Мерфи и участника бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлса (которому пришлось оплатить телохранителя из-за бурного внимания несовершеннолетних поклонниц его творчества).

Сотни тысяч солдат британских и союзных войск во время Второй мировой войны оказываются окружены противником. Они пойманы в ловушку на пляже, за ними – море, а тиски врага сжимаются все сильнее.

С 20 июля

 

«Берлинский синдром»

Berlin Syndrome

Психологический триллер о болезненных отношениях для всех любителей немецкой столицы, в которой так много заброшенных зданий. Австралийка Клэр путешествует одна по Европе. В Берлине она знакомится со школьным учителем Энди, проводит с ним ночь и влюбляется так сильно, что не хочет его покидать. Через какое-то время выясняется, что оставить нового друга и его дом не так уж и просто.

С 20 июля

 

«Заячья школа»

Rabbit school

Немецкий анимационный фильма по знаменитой детской книжке Альберта Сикстуса. Городской заяц Макс случайно попадает в старомодную школу. Здесь благовоспитанные ученики начинают день с зарядки и заняты чинными уроками, связанными с пасхой. Почему фильм о пасхальных зайцах при этом выпускают в конце июля – загадка.

С 20 июля

 

«Взрывная блондинка»

Atomic Blonde

Роковая блондинка, 41-летняя обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон в роли британского суперагента под песни New Order прыгает через Берлинскую стену то в ГДР, то в ФРГ, параллельно пытаясь узнать, кто из ее коллег – завербованный шпион.

С 27 июля

 

«Роковое искушение»

The Beguiled

В ироничном ремейке вестерна 1970-х Колин Фаррелл в роли раненого офицера-северянина с легкой руки Софии Копполы оказывается под сенью девушек-южан — в похожем на рай уединенном пансионе-особняке (успевшем также стать локацией для съемок презентации альбома Lemonade Бейонсе) под руководством Николь Кидман и Кирстен Данст.

С 27 июля

 

«2pac: Легенда»

All Eyez on Me

Байопик о знаменитом рэпере Тупаке Шакуре – воплощении гетто-варианта американской мечты. Выходец из криминального района с разборками, стрельбой и наркотиками становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

С 27 июля

 

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