Опубликован трейлер к фильму «Аритмия» Бориса Хлебникова

Международный кинофестиваль в Карловых Варах выложил на свой Youtube-канал первый трейлер фильма Бориса Хлебникова «Аритмия».

Главные роли в картине сыграли Александр Яценко и Ирина Горбачева. На фестивале в Чехии фильм включен в основную конкурсную программу.

Напомним, «Аритмия» стала победителем кинофестиваля «Кинотавр» в этом году, а также получила приз зрительских симпатий. Премьера фильма в широком прокате запланирована на 28 сентября.