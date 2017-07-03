Опубликован трейлер к фильму «Аритмия» Бориса Хлебникова

Международный кинофестиваль в Карловых Варах выложил на свой Youtube-канал первый трейлер фильма Бориса Хлебникова «Аритмия».

Главные роли в картине сыграли Александр Яценко и Ирина Горбачева. На фестивале в Чехии фильм включен в основную конкурсную программу. 

Напомним, «Аритмия» стала победителем кинофестиваля «Кинотавр» в этом году, а также получила приз зрительских симпатий. Премьера фильма в широком прокате запланирована на 28 сентября.

 

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