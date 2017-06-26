«Хармс» Ивана Болотникова получил два «Золотых кубка» Шанхайского кинофестиваля

Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве (более известном как Хармс) режиссера Ивана Болотникова был отмечен двумя «Золотыми кубками» 20-ого Шанхайского международного кинофестиваля, который проходил с 17 по 25 июня 2017 года.

Приз в номинации «Лучший сценарий» получили Иван Болотников и Сергей Соловьев, а в номинации «Лучшая операторская работа» — оператор Шандор Беркеши.