«Хармс» Ивана Болотникова получил два «Золотых кубка» Шанхайского кинофестиваля
Биографический фильм о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве (более известном как Хармс) режиссера Ивана Болотникова был отмечен двумя «Золотыми кубками» 20-ого Шанхайского международного кинофестиваля, который проходил с 17 по 25 июня 2017 года.
Приз в номинации «Лучший сценарий» получили Иван Болотников и Сергей Соловьев, а в номинации «Лучшая операторская работа» — оператор Шандор Беркеши.
Картина боролась за гран-при с 13-ю игровыми лентами со всего мира. «Хармс» – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Продюсерами фильма выступают Андрей Сигле, Ева Норвилене, Сашо Павловский.
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