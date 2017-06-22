Анна Пармас: «Какие же мы все дуры! И я тоже.»

Скажи мне, Анна, как тебе живется в нашем времени, когда снова нужно или поддерживать господствующую идеологию, или выступать против нее? И этого не просто ждут, а почти требуют.

У нас общество слишком политизировано, точнее — невротизировано. Что ни сделаешь, в ответ обязательно несется: «С кем вы, мастера культуры?» Я надеялась, что меня минует чаша сия. Но вот звонит мне девушка с одного телеканала: «Как вы прокомментируете появление наклейки Навального в новом клипе „Ленинграда“ „Экстаз“»? А я-то режиссер, но про наклейку ничего не знаю. И она мне рассказывает, что где-то вдалеке на общем плане у кого-то на сумке мелькает логотип Навального. И как мне комментировать этот бред? С лупой они ее искали?

Все понятно! Теперь я, как и девушка с телеканала, делаю вывод, за кого ты агитируешь.

А я делаю вывод, что мы, оказывается, снимаем не клипы, а ребусы. И тот, кто умеет «читать знаки», сразу понял, что имели в виду авторы: они специально взяли сумку с логотипом известной фирмы, где латинская буква Н намекает на фамилию политика, которому теперь одна дорога — в Швейцарию. Вот и объясните нам, дорогие авторы, что вы этим хотели сказать? А что тут скажешь, если вы за нас уже сами все поняли. Мне-то казалось, что YouTube — это площадка, где ты делаешь что хочешь. А выясняется, что уже и там ты обязан дать отчет, на чьей ты стороне.

К видеоклипам «Ленинграда» возникают те же вопросы, что и к фильмам Дуни Смирновой по твоим сценариям, «Двум дням» и «Кококо»: а почему ты постоянно снимаешь «простой народ»? Не любишь его, что ли, насмехаешься? У тебя же всюду бабы-дуры и сантехники.

Не сантехники, а механики! Покажите мне НЕ простую девушку, которая НЕ так собирается на свидание и НЕ так хочет замуж, как наша простая из «Экспоната». Это история про шанс, как и для Стасика из «Экстаза», и какая разница, механик он или директор? И каждый из нас, когда выпадает такой шанс, думает: наконец-то справедливость восторжествовала и пришло заслуженное счастье. Мне кажется, часть успеха этих клипов в том, что в них нет оценок, кто умный, кто дурак, кто простой, а кто нет. Я правда искренне переживаю за героиню, чтобы она не упала, доползла со сломанным каблуком и ее замуж позвали.