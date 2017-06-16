В Петербурге покажут «Ла-Ла Ленд» с симфоническим оркестром

В Санкт-Петербурге 21 июня на сцене концертного зала «Октябрьский» состоится спецпоказ «Ла-Ла Ленда» с симфоническим оркестром.

Всего запланировано несколько показов по всей России - так, в Москве киноконцерт состоится в «Крокус Сити Холле» 25 июня в 13:30 и в 19:30 при участии Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана и вокального ансамбля Arielle. На 23 июня показ картины запланирован в Сочи.