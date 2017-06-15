Байопик о Данииле Хармсе поборется за Гран-при Шанхайского кинофестиваля

Новая полнометражная картина «Хармс» режиссера-дебютанта Ивана Болотникова примет участие в конкурсной программе 20-го Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 26 июня 2017 года.

Съемки фильма начались в мае этого года в Петербурге. «Хармс» — биографическая картина о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве, больше известном как Хармс. На кинофестивале в Шанхае картина поборется за Гран-при фестиваля, «Золотой кубок». 

Фильм Ивана Болотникова является международным проектом, снятым в копродукции России, Литвы и Македонии. Главную роль исполнил польский актер и театральный режиссёр Войцех Урбаньски, первую жену Хармса, Эстер Александровну Русакову — польская актриса Юстина Вонщик, а вторую, Марину Малич — Айсте Держюте из Литвы, получившая в 2015 году престижную премию European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля.

 

 

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