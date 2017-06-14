Том Круз посмеялся над мемами из фильма «Миссия невыполнима»

Том Круз был приглашен в эфир BBC Radio, в ходе которого радиоведущий Али Пламб решил вспомнить о наиболее ярких ролях в карьере 54-летнего актера. Во время интервью Круз также поделился со слушателями некоторыми подробностями съемок новой части кинофаншизы «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Актер даже не подозревал о том, что его персонаж, Итан Хант, превратился в популярный мем и является настоящей звездой соцсетей.

Али Пламб рассказал голливудскому актеру о том, что в интернете люди не перестают выкладывать все новые и новые мемы с главным героем «Миссии» — они взяли за основу для них сцену, в которой Хант цепляется за падающий самолет. Например, в одном из мемов герой Круза цепляется за Николаса Кейджа.

Как оказалось, Круз ни разу не видел этих пародий, и когда радиоведущий показал их ему, он начал так сильно смеяться, что не мог до последнего остановиться. Али Пламбу даже пришлось попросить стакан воды для актера.

«Это фантастика! О, боже мой! Почему никто не показал мне этого раньше? Это очень смешно!», - восклицал Круз.