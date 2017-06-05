Киану Ривз сыграет в российском фильме охотника на ведьм

Популярный голливудский актер Киану Ривз сыграет охотника на ведьм в российском фильме "Пеппи". Об этом сообщил кинопродюсер Алексей Петрухин на одном из мероприятий ПМЭФ. Сценарий картины будет связан с популярной книгой шведской писательницы Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок", однако не будет передавать сюжет буквально.

Напомним, в свой первый (и пока единственный) приезд в Петербург в конце мая, актер вызвал настоящий ажиотаж среди жителей города: петербуржцы практически преследовали кумира начиная с зала прилета в «Пулково», а его прогулки по городу и фотографии на фоне архитектурных памятников уже успели стать настоящим мемом.